Démonstration culinaire avec la cheffe Nathalie Nectoux Saveurs d’Octobre Lieu-dit Cannevé Guérande

Démonstration culinaire avec la cheffe Nathalie Nectoux Saveurs d’Octobre

Lieu-dit Cannevé Ferme Lait Prés Verts Guérande Loire-Atlantique

Début : 2025-10-08 17:30:00

fin : 2025-10-08 19:00:00

Dans le cadre des Saveurs d’octobre, Nathalie Nectoux cheffe à domicile « Les dîners Robinson » à la Baule vous propose une démonstration culinaire.

La Cheffe Nathalie Nectoux réalisera une démonstration culinaire et vous dévoilera ses astuces. Le tout suivi par une dégustation. Pensez à amener votre petite cuillère !

Le plaisir des yeux, le goût sublimé des produits locaux, les épices travaillées avec subtilité pour un voyage culinaire.

Pour vous rendre aux démonstrations culinaires, conducteur ou passager, optez pour l’alternative écologique du covoiturage.

Informations

Office de tourisme La Baule-Presqu’île de Guérande au 02 40 24 34 44.

Pas de réservation. Portes ouvertes 30min avant le début de la séance. Participation libre.

Pensez à amener votre petite cuillère pour la dégustation !

Mais les Saveurs d’octobre c’est quoi ? C’est un mois entier dédié à la gastronomie, aux produits locaux et au patrimoine culinaire. C’est pour vous l’occasion de profiter pleinement de cette arrière-saison sur notre belle presqu’île gué­randaise. .

Lieu-dit Cannevé Ferme Lait Prés Verts Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 34 44 contact@labaule-guerande.com

