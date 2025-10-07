Démonstration culinaire avec le chef Ludovic Favrel Saveurs d’Octobre Ferme Lait Prés Verts Guérande

Démonstration culinaire avec le chef Ludovic Favrel Saveurs d’Octobre

Ferme Lait Prés Verts Cannevé Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-07 17:30:00

fin : 2025-10-07 19:00:00

Date(s) :

2025-10-07

Dans le cadre des Saveurs d’octobre, le chef Ludovic Favrel de l’Auberge de Kerhinet vous propose une démonstration culinaire.

Démonstration culinaire:

Le chef Ludovic Favrel réalisera une démonstration culinaire et vous dévoilera ses astuces. Le tout suivi par une dégustation. Pensez à amener votre petite cuillère !

« Le plaisir de partager »

Pour vous rendre aux démonstrations culinaires, conducteur ou passager, optez pour l’alternative écologique du covoiturage.

Informations

Office de tourisme La Baule-Presqu’île de Guérande au 02 40 24 34 44.

Pas de réservation. Portes ouvertes 30min avant le début de la séance. Participation libre.

Pensez à amener votre petite cuillère pour la dégustation !

Mais les Saveurs d’octobre c’est quoi ? C’est un mois entier dédié à la gastronomie, aux produits locaux et au patrimoine culinaire. C’est pour vous l’occasion de profiter pleinement de cette arrière-saison sur notre belle presqu’île gué­randaise. .

Ferme Lait Prés Verts Cannevé Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 34 44 contact@labaule-guerande.com

