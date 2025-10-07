Démonstration culinaire avec le chef Ludovic Favrel Saveurs d’Octobre Ferme Lait Prés Verts Guérande
Démonstration culinaire avec le chef Ludovic Favrel Saveurs d’Octobre Ferme Lait Prés Verts Guérande mardi 7 octobre 2025.
Démonstration culinaire avec le chef Ludovic Favrel Saveurs d’Octobre
Ferme Lait Prés Verts Cannevé Guérande Loire-Atlantique
Début : 2025-10-07 17:30:00
fin : 2025-10-07 19:00:00
2025-10-07
Dans le cadre des Saveurs d’octobre, le chef Ludovic Favrel de l’Auberge de Kerhinet vous propose une démonstration culinaire.
Démonstration culinaire:
Le chef Ludovic Favrel réalisera une démonstration culinaire et vous dévoilera ses astuces. Le tout suivi par une dégustation. Pensez à amener votre petite cuillère !
« Le plaisir de partager »
Pour vous rendre aux démonstrations culinaires, conducteur ou passager, optez pour l’alternative écologique du covoiturage.
Informations
Office de tourisme La Baule-Presqu’île de Guérande au 02 40 24 34 44.
Pas de réservation. Portes ouvertes 30min avant le début de la séance. Participation libre.
Pensez à amener votre petite cuillère pour la dégustation !
Mais les Saveurs d’octobre c’est quoi ? C’est un mois entier dédié à la gastronomie, aux produits locaux et au patrimoine culinaire. C’est pour vous l’occasion de profiter pleinement de cette arrière-saison sur notre belle presqu’île guérandaise. .
Ferme Lait Prés Verts Cannevé Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 34 44 contact@labaule-guerande.com
