Démonstration culinaire avec le chef Olivier Morice Saveurs d’Octobre Ferme Lait Prés Verts Guérande

Démonstration culinaire avec le chef Olivier Morice Saveurs d’Octobre

Ferme Lait Prés Verts Cannevé Guérande Loire-Atlantique

Début : 2025-10-28 17:30:00

fin : 2025-10-28 19:00:00

2025-10-28

Dans le cadre des Saveurs d’octobre, le chef Olivier Morice de l’Auberge Le Nézil vous propose une démonstration culinaire.

Démonstration culinaire:

Le chef Olivier Morice réalisera une démonstration culinaire et vous dévoilera ses astuces. Le tout suivi par une dégustation. Pensez à amener votre petite cuillère !

« La cuisine est une forme d’art, un cadeau à partager »

Pour vous rendre aux démonstrations culinaires, conducteur ou passager, optez pour l’alternative écologique du covoiturage.

Informations

Office de tourisme La Baule-Presqu’île de Guérande au 02 40 24 34 44.

Pas de réservation. Portes ouvertes 30min avant le début de la séance. Participation libre.

Pensez à amener votre petite cuillère pour la dégustation !

Mais les Saveurs d’octobre c’est quoi ? C’est un mois entier dédié à la gastronomie, aux produits locaux et au patrimoine culinaire, de quoi profiter pleinement de l’arrière-saison sur notre belle presqu’île gué­randaise ! .

Ferme Lait Prés Verts Cannevé Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 34 44 contact@labaule-guerande.com

