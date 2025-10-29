Démonstration culinaire avec le chef Thibaut Bellanger Saveurs d’Octobre Lieu-dit Cannevé Guérande

Dans le cadre des Saveurs d’octobre, le chef Thibaut Bellanger du restaurant El Chaco à la Baule vous propose une démonstration culinaire.

Démonstration Culinaire:

Le chef Thibaut Bellanger réalisera une démonstration culinaire et vous dévoilera ses astuces. Le tout suivi par une dégustation. Pensez à amener votre petite cuillère !

Chaque saveur dans mes assiettes est une invitation à un voyage ou à un endroit dans lequel je suis allé.

Pour vous rendre aux démonstrations culinaires, conducteur ou passager, optez pour l’alternative écologique du covoiturage.

Informations

Office de tourisme La Baule-Presqu’île de Guérande au 02 40 24 34 44.

Pas de réservation. Portes ouvertes 30min avant le début de la séance. Participation libre.

Pensez à amener votre petite cuillère pour la dégustation !

Mais les Saveurs d’octobre c’est quoi ? C’est un mois entier dédié à la gastronomie, aux produits locaux et au patrimoine culinaire. C’est pour vous l’occasion de profiter pleinement de cette arrière-saison sur notre belle presqu’île gué­randaise. .

Lieu-dit Cannevé Ferme Lait Prés Verts Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 34 44 contact@labaule-guerande.com

