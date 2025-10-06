Démonstration culinaire avec les élèves du lycée Olivier Guichard Saveurs d’Octobre Lieu-dit Cannevé Guérande

Lieu-dit Cannevé Ferme Lait Prés Verts Guérande

6 octobre 2025 17:30:00

19:00:00

2025-10-06

Dans le cadre des Saveurs d’octobre, les élèves du Lycée professionnel Olivier Guichard à Guérande vous proposent une démonstration culinaire.

Les élèves du lycée Olivier Guichard réaliseront une démonstration culinaire et vous dévoileront leurs astuces. Le tout suivi par une dégustation. Pensez à amener votre petite cuillère !

Partage, transmission, découverte des productions locales et respect des saisons, la cuisine ne peut exister sans ces fondements.

Pour vous rendre aux démonstrations culinaires, conducteur ou passager, optez pour l’alternative écologique du covoiturage.

Office de tourisme La Baule-Presqu’île de Guérande au 02 40 24 34 44.

Pas de réservation. Portes ouvertes 30min avant le début de la séance. Participation libre.

Pensez à amener votre petite cuillère pour la dégustation !

Mais les Saveurs d’octobre c’est quoi ? C’est un mois entier dédié à la gastronomie, aux produits locaux et au patrimoine culinaire. C’est pour vous l’occasion de profiter pleinement de cette arrière-saison sur notre belle presqu’île gué­randaise. .

Lieu-dit Cannevé Ferme Lait Prés Verts Guérande 44350 +33 2 40 24 34 44 contact@labaule-guerande.com

