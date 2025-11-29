Démonstration culinaire des Tables du Lys Bigourdan SEMEAC Séméac

Démonstration culinaire des Tables du Lys Bigourdan

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 15:00:00

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Bienvenue à cette démonstration culinaire des Tables du Lys Bigourdan, Association des cuisiniers et pâtissiers Hautes-Pyrénées créées en 1981 !

Son objectif est de promouvoir les produits du terroir et de transmettre les traditions culinaires aux jeunes.

Au programme, un menu savoureux pour des fêtes partagées

– Tourte de volaille foie gras et champignons

– Nage de lotte à l’infusion de vanille, palette de carottes

– Délice de porc fermier châtaignes des Baronnies avec mousseline de panais et noisettes

– Sélection de fromages de saison

– Choux façon Poire belle-Hélène

– Accords vins et mets

– Café

– Accords Arts de la table, pains, fleurs

SEMEAC 51 rue de la République Séméac 65600 Hautes-Pyrénées Occitanie centrealbertcamus@cac-semeac.fr

English :

Welcome to this culinary demonstration by the Tables du Lys Bigourdan, an association of Hautes-Pyrénées chefs and pastry chefs founded in 1981!

Its aim is to promote local produce and pass on culinary traditions to young people.

On the program, a tasty menu for shared celebrations:

– Chicken pie with foie gras and mushrooms

– Monkfish with vanilla infusion, carrot palette

– Délice de porc fermier Baronnies chestnuts with parsnip and hazelnut mousseline

– Selection of seasonal cheeses

– Poire belle-Hélène-style cabbage

– Wine and food pairings

– Coffee

– Food pairings: tableware, breads, flowers

German :

Willkommen zu dieser kulinarischen Demonstration der Tables du Lys Bigourdan, einer 1981 gegründeten Vereinigung von Köchen und Konditoren in Hautes-Pyrénées!

Ihr Ziel ist es, die Produkte der Region zu fördern und die kulinarischen Traditionen an junge Menschen weiterzugeben.

Auf dem Programm steht ein schmackhaftes Menü für gemeinsame Feste:

– Geflügelpastete mit Foie gras und Pilzen

– Seeteufelschwimmen mit Vanilleinfusion, Karottenpalette

– Délice vom Freilandschwein Kastanien aus den Baronnies mit Pastinakenmousseline und Haselnüssen

– Auswahl an saisonalen Käsesorten

– Windbeutel nach Art der Birne belle-Hélène

– Wein- und Speiseempfehlungen

– Kaffee

– Passt zu: Tischkultur, Brot, Blumen

Italiano :

Benvenuti a questa dimostrazione culinaria delle Tables du Lys Bigourdan, un’associazione di cuochi e pasticceri degli Hautes-Pyrénées creata nel 1981!

Il suo obiettivo è promuovere i prodotti locali e trasmettere le tradizioni culinarie ai giovani.

In programma, un gustoso menu per festeggiamenti condivisi:

– Tortino di pollo con foie gras e funghi

– Rana pescatrice con infuso di vaniglia e tavolozza di carote

– Delizia di maiale di fattoria con castagne del Baronnies, mousseline di pastinaca e nocciole

– Selezione di formaggi di stagione

– Pasta sfoglia alla Poire belle-Hélène

– Abbinamenti enogastronomici

– Caffè

– Si abbina a: stoviglie, pane, fiori

Espanol :

Bienvenido a esta demostración culinaria de Tables du Lys Bigourdan, una asociación de cocineros y pasteleros de los Altos Pirineos creada en 1981

Su objetivo es promover los productos locales y transmitir las tradiciones culinarias a los jóvenes.

En el programa, un sabroso menú para celebraciones compartidas:

– Pastel de pollo con foie gras y setas

– Rape con infusión de vainilla y paleta de zanahoria

– Manjar de cerdo de granja con castañas de Baronnies, muselina de chirivía y avellanas

– Selección de quesos de temporada

– Hojaldre al estilo Poire belle-Hélène

– Maridaje

– Café

– Armoniza con: Vajilla, panes, flores

