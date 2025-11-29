Démonstration culinaire des Tables du Lys Bigourdan SEMEAC Séméac
Démonstration culinaire des Tables du Lys Bigourdan
SEMEAC 51 rue de la République Séméac Hautes-Pyrénées
2025-11-29 15:00:00
Bienvenue à cette démonstration culinaire des Tables du Lys Bigourdan, Association des cuisiniers et pâtissiers Hautes-Pyrénées créées en 1981 !
Son objectif est de promouvoir les produits du terroir et de transmettre les traditions culinaires aux jeunes.
Au programme, un menu savoureux pour des fêtes partagées
– Tourte de volaille foie gras et champignons
– Nage de lotte à l’infusion de vanille, palette de carottes
– Délice de porc fermier châtaignes des Baronnies avec mousseline de panais et noisettes
– Sélection de fromages de saison
– Choux façon Poire belle-Hélène
– Accords vins et mets
– Café
– Accords Arts de la table, pains, fleurs
centrealbertcamus@cac-semeac.fr
English :
Welcome to this culinary demonstration by the Tables du Lys Bigourdan, an association of Hautes-Pyrénées chefs and pastry chefs founded in 1981!
Its aim is to promote local produce and pass on culinary traditions to young people.
On the program, a tasty menu for shared celebrations:
– Chicken pie with foie gras and mushrooms
– Monkfish with vanilla infusion, carrot palette
– Délice de porc fermier Baronnies chestnuts with parsnip and hazelnut mousseline
– Selection of seasonal cheeses
– Poire belle-Hélène-style cabbage
– Wine and food pairings
– Coffee
– Food pairings: tableware, breads, flowers
German :
Willkommen zu dieser kulinarischen Demonstration der Tables du Lys Bigourdan, einer 1981 gegründeten Vereinigung von Köchen und Konditoren in Hautes-Pyrénées!
Ihr Ziel ist es, die Produkte der Region zu fördern und die kulinarischen Traditionen an junge Menschen weiterzugeben.
Auf dem Programm steht ein schmackhaftes Menü für gemeinsame Feste:
– Geflügelpastete mit Foie gras und Pilzen
– Seeteufelschwimmen mit Vanilleinfusion, Karottenpalette
– Délice vom Freilandschwein Kastanien aus den Baronnies mit Pastinakenmousseline und Haselnüssen
– Auswahl an saisonalen Käsesorten
– Windbeutel nach Art der Birne belle-Hélène
– Wein- und Speiseempfehlungen
– Kaffee
– Passt zu: Tischkultur, Brot, Blumen
Italiano :
Benvenuti a questa dimostrazione culinaria delle Tables du Lys Bigourdan, un’associazione di cuochi e pasticceri degli Hautes-Pyrénées creata nel 1981!
Il suo obiettivo è promuovere i prodotti locali e trasmettere le tradizioni culinarie ai giovani.
In programma, un gustoso menu per festeggiamenti condivisi:
– Tortino di pollo con foie gras e funghi
– Rana pescatrice con infuso di vaniglia e tavolozza di carote
– Delizia di maiale di fattoria con castagne del Baronnies, mousseline di pastinaca e nocciole
– Selezione di formaggi di stagione
– Pasta sfoglia alla Poire belle-Hélène
– Abbinamenti enogastronomici
– Caffè
– Si abbina a: stoviglie, pane, fiori
Espanol :
Bienvenido a esta demostración culinaria de Tables du Lys Bigourdan, una asociación de cocineros y pasteleros de los Altos Pirineos creada en 1981
Su objetivo es promover los productos locales y transmitir las tradiciones culinarias a los jóvenes.
En el programa, un sabroso menú para celebraciones compartidas:
– Pastel de pollo con foie gras y setas
– Rape con infusión de vainilla y paleta de zanahoria
– Manjar de cerdo de granja con castañas de Baronnies, muselina de chirivía y avellanas
– Selección de quesos de temporada
– Hojaldre al estilo Poire belle-Hélène
– Maridaje
– Café
– Armoniza con: Vajilla, panes, flores
