DÉMONSTRATION CULINAIRE FÊTE DE LA SAINT-PIERRE 2025 – Valras-Plage, 28 juin 2025 07:00, Valras-Plage.

Hérault

DÉMONSTRATION CULINAIRE FÊTE DE LA SAINT-PIERRE 2025 Allées Charles de Gaulle Arche Valras-Plage Hérault

Début : 2025-06-28

fin : 2025-06-28

2025-06-28

À l’occasion de la fête de la Saint-Pierre 2025, retrouvez Francette Auriac et Daniel Scafa, respectivement Maîtresse des Secrets et Grand Maître de la Confrérie de la Pignate, pour une démonstration culinaire sur le thème du poisson.

Entrée libre.

Allées Charles de Gaulle Arche

Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie +33 4 67 32 60 06

English :

On the occasion of Saint Peter?s Day 2025, join Francette Auriac and Daniel Scafa, respectively Maîtresse des Secrets and Grand Maître de la Confrérie de la Pignate, for a culinary demonstration on the theme of fish.

Admission free.

German :

Anlässlich des Sankt-Peter-Festes 2025 treffen Sie Francette Auriac und Daniel Scafa, Maîtresse des Secrets bzw. Grand Maître der Confrérie de la Pignate, zu einer Kochvorführung zum Thema Fisch.

Eintritt frei.

Italiano :

Per celebrare il giorno di San Pietro 2025, Francette Auriac e Daniel Scafa, rispettivamente Maestra dei Segreti e Gran Maestro della Confrérie de la Pignate, si uniranno per una dimostrazione culinaria sul tema del pesce.

Ingresso libero.

Espanol :

Para celebrar el día de San Pedro de 2025, acompañe a Francette Auriac y Daniel Scafa, respectivamente Maestra de los Secretos y Gran Maestre de la Cofradía de la Pignate, en una demostración culinaria sobre el tema del pescado.

Entrada gratuita.

L’événement DÉMONSTRATION CULINAIRE FÊTE DE LA SAINT-PIERRE 2025 Valras-Plage a été mis à jour le 2025-05-26 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE