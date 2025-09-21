Démonstration culinaire Musée Pascal Paoli – Museu Pasquale Paoli Morosaglia

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T12:00:00 – 2025-09-21T13:00:00

Démonstration culinaire et dégustation des produits du terroir.

Musée Pascal Paoli – Museu Pasquale Paoli Hameau de Stretta, 20218 Morosaglia, France Morosaglia 20218 Haute-Corse Corse 0495610497 https://www.haute-corse.fr/site/index.php?page=musee-pascal-paoli Maison natale de Pascal Paoli. Bâtisse de plan carré à deux étages et combles, recouverte de lauzes. Le rez-de-chaussée est en partie occupé par le tombeau du général. Le gros-oeuvre est en maçonnerie de moëllons.

Musée Pasquale Paoli – Collectivité de Corse