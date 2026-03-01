Démonstration culinaire Pré-en-Pail-Saint-Samson

Démonstration culinaire

100 La Chauvinière Pré-en-Pail-Saint-Samson Mayenne

Début : 2026-03-25 20:00:00

fin : 2026-03-25 22:00:00

2026-03-25

Une soirée gourmande et créative autour des salades cocktail vous attend à la MFR La Chauvinère ! Assistez à une démonstration culinaire en direct et découvrez des recettes originales réalisées par des chefs professionnels.

La MFR La Chauvinère organise une démonstration culinaire exceptionnelle sur le thème des salades cocktail, le mercredi 25 mars à 20h00.

Au programme plusieurs recettes originales préparées en direct, des conseils de chefs cuisiniers professionnels et des idées inspirantes pour revisiter vos entrées et buffets de façon élégante et savoureuse.

Cet événement convivial est ouvert à tous. L’entrée est gratuite (participation au chapeau), une belle occasion de partager un moment gourmand et d’échanger avec des passionnés de cuisine.

Venez nombreux cultiver les réussites… et le plaisir des papilles ! .

100 La Chauvinière Pré-en-Pail-Saint-Samson 53140 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 03 87 77 corinne.delamare@mfr.asso.fr

English :

A gourmet, creative evening of cocktail salads awaits you at MFR La Chauvinère! Attend a live cooking demonstration and discover original recipes created by professional chefs.

