Démonstration d’aquarelle par Céline d’Illustre-Trait Place Foch Thiviers
Démonstration d’aquarelle par Céline d’Illustre-Trait Place Foch Thiviers mardi 28 juillet 2026.
Démonstration d’aquarelle par Céline d’Illustre-Trait
Place Foch Office de tourisme Thiviers Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28 2026-08-11
Céline, aquarelliste, viendra montrer son travail de dessin et d’aquarelle. Son univers est très diversifié fleurs, oiseaux, animaux, paysages et villages ! .
Place Foch Office de tourisme Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 55 12 50
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English : Démonstration d’aquarelle par Céline d’Illustre-Trait
L’événement Démonstration d’aquarelle par Céline d’Illustre-Trait Thiviers a été mis à jour le 2026-03-11 par Isle-Auvézère