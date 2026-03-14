Démonstration d’aquarelle par Céline d’Illustre-Trait Place Foch Thiviers

Démonstration d’aquarelle par Céline d’Illustre-Trait

Place Foch Office de tourisme Thiviers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28 2026-08-11

Céline, aquarelliste, viendra montrer son travail de dessin et d’aquarelle. Son univers est très diversifié fleurs, oiseaux, animaux, paysages et villages ! .

Place Foch Office de tourisme Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 55 12 50

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English : Démonstration d’aquarelle par Céline d’Illustre-Trait

L’événement Démonstration d’aquarelle par Céline d’Illustre-Trait Thiviers a été mis à jour le 2026-03-11 par Isle-Auvézère