Démonstration d’artisan d’art Léa Croison Martainville-Épreville

Rencontre-démonstration avec la céramiste d’art Léa Croison. Dans son atelier installé en Normandie depuis 2021, Léa Croison façonne avec différentes terres pour des créations en porcelaine, en grès ou bien en faïence.

Elle crée des pièces uniques avec ses sculptures mais également des pièces utilitaires pour les arts de la table.

Dans le cadre des vitrines d’actualité À la table des faïenciers , Léa Croison s’attardera sur la technique de la faïence, et des arts de la table.

Inclus dans le billet d’entrée .

