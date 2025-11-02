Démonstration d’artisan d’art Martainville-Épreville
Route du château Martainville-Épreville Seine-Maritime
2025-11-02 14:00:00
2025-11-02 17:30:00
2025-11-02
Dans le cadre des vitrines d’actualité À la table des faïenciers, rencontre-démonstration avec Anne-Laure Buchaillat de la Faïencerie de Croisy, artisan d’art faïencier.
Dimanche 2 novembre de 14h à 17h30. Tarifs compris dans le droit d’entrée au musée .
Route du château Martainville-Épreville 76116 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 23 44 70 musees.departementaux@seinemaritime.fr
