Démonstration d’artisan d’art Martainville-Épreville

Démonstration d’artisan d’art

Route du château Martainville-Épreville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 14:00:00

fin : 2026-02-01 17:30:00

Date(s) :

2026-02-01

Rencontre-démonstration avec la Fabrique de Faïence Ponchon. La première fabrique de Faïence Ponchon est née en 1820, la dernière a fermé en 1920. 100 ans de production pendant lesquels 8 usines se sont succédé. Le plus fort de la production étant durant la seconde moitié du XIX°s. Le décor de Faïence à Ponchon a été ressuscité par Sylvie Thémereau en 1991 qui a communiqué son savoir-faire à Caroline Sobczak qui perpétue aujourd’hui ce patrimoine culturel qui existe depuis 200 ans. Dans le cadre des vitrines d’actualité À la table des faïenciers, Caroline Sobczak présentera les carreaux en faïence façonnée à la main qui feront résonance avec les collections du musée. .

Route du château Martainville-Épreville 76116 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 23 44 70 chateaudemartainville@seinemaritime.fr

