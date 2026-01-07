Démonstration d’artisan d’art Martainville-Épreville

Démonstration d’artisan d’art

Route du château Martainville-Épreville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 14:00:00

fin : 2026-03-01 17:30:00

Date(s) :

2026-03-01

Rencontre-démonstration avec la céramiste d’art Lisa Aubert de l’atelier Terre d’Asil. La céramiste utilise une terre à faïence rouge provenant de Normandie pour ses créations autour des arts de la table. Respectueuse de l’environnement et des circuits courts, le choix du travail de la faïence normande est une évidence pour ses créations cuites à 980°C (basse température) et sans aucun oxyde colorant. La céramiste excelle notamment dans la technique du sgraffitage. La rencontre-démonstration s’inscrit dans le cadre des vitrines d’actualité À la table des faïenciers. .

Route du château Martainville-Épreville 76116 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 23 44 70 chateaudemartainville@seinemaritime.fr

