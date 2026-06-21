Démonstration de broderie blanche, Maison du Fil au tartan, Aubigny-sur-Nère
samedi 19 septembre 2026 · Maison du Fil au tartan · Aubigny-sur-Nère
Informations pratiques
Démonstration de broderie blanche 19 et 20 septembre Maison du Fil au tartan Cher
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Découvrez la finesse et le savoir-faire de Sylvie Lezziero, Meilleur Ouvrier de France Broderie 2004, qui réalisera des démonstrations.
A l’occasion des Journées du Patrimoine sur le thème du patrimoine en danger, découvrez une technique artisanale ancienne et participez à sa transmission !
Pour approfondir, un atelier de pratique est proposé le 21 septembre de 14h à 17h.
Plus d’informations au 02 48 81 50 06
Maison du Fil au tartan Rue du Bourg-Coutant 18700 Aubigny-sur-Nère Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire 02 48 81 50 06 https://www.aubigny.net/ Maison du centre historique de la ville, nouvellement rénovée par la municipalité, écrin à venir de l’art du tissage, des savoir-faire du fil au tartan.
Découvrez la finesse et le savoir-faire de Sylvie Lezziero, Meilleur Ouvrier de France Broderie 2004, qui réalisera des démonstrations.
©Sylvie Lezziero
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