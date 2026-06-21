Démonstration de broderie blanche, Maison du Fil au tartan, Aubigny-sur-Nère

Informations pratiques

Démonstration de broderie blanche 19 et 20 septembre Maison du Fil au tartan Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez la finesse et le savoir-faire de Sylvie Lezziero, Meilleur Ouvrier de France Broderie 2004, qui réalisera des démonstrations.

A l’occasion des Journées du Patrimoine sur le thème du patrimoine en danger, découvrez une technique artisanale ancienne et participez à sa transmission !

Pour approfondir, un atelier de pratique est proposé le 21 septembre de 14h à 17h.

Plus d’informations au 02 48 81 50 06

Maison du Fil au tartan Rue du Bourg-Coutant 18700 Aubigny-sur-Nère Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire 02 48 81 50 06 https://www.aubigny.net/ Maison du centre historique de la ville, nouvellement rénovée par la municipalité, écrin à venir de l’art du tissage, des savoir-faire du fil au tartan.

Découvrez la finesse et le savoir-faire de Sylvie Lezziero, Meilleur Ouvrier de France Broderie 2004, qui réalisera des démonstrations.

©Sylvie Lezziero