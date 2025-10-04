Démonstration de Capoeira Médiathèque Alfred Kastler Bandol

Démonstration de Capoeira Médiathèque Alfred Kastler Bandol samedi 4 octobre 2025.

Démonstration de Capoeira Samedi 4 octobre, 15h00 Médiathèque Alfred Kastler Var

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T15:00:00 – 2025-10-04T17:00:00

Fin : 2025-10-04T15:00:00 – 2025-10-04T17:00:00

Par l’association Graine d’Angola

Médiathèque Alfred Kastler 11 rue des Ecoles 83150 Bandol Bandol 83150 Le Moulin à vent Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0494291278 [{« type »: « phone », « value »: « 0494291256 »}]

Biblis en folie 2025