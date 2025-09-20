Démonstration de chant a cappella par Les Itinérantes Commanderie des Templiers de la Villedieu Élancourt

Démonstration de chant a cappella par Les Itinérantes Samedi 20 septembre, 14h00, 15h30, 17h00 Commanderie des Templiers de la Villedieu Yvelines

Durée : 20 à 30 mn. Accès libre dans la limite des places disponibles.

Des interventions artistiques proposées par le Musée de la ville de SQY.

Ce trio vocal a cappella, dont le répertoire couvre actuellement 11 styles musicaux, plus de 9 siècles, le tout en 50 langues différentes, crée une expérience sonore immersive et tridimensionnelle qui permet de mettre en valeur l’espace architectural dans lequel il évolue. En circulant dans l’espace, au milieu et autour du public, les chanteuses feront revivre la vocation première de la chapelle : magnifier les chants qui s’élèvent vers le ciel.

Commanderie des Templiers de la Villedieu Route de Dampierre CD 58 78990 Élancourt Élancourt 78990 Yvelines Île-de-France https://lacommanderie.sqy.fr/ Cette ancienne commanderie templière, bâtie en partie dès le XIIIe siècle (chapelle), fut au fil des siècles transformée exclusivement en ferme : au XIXe siècle la chapelle devient même grange à foin ! Restaurée à la fin du XXe siècle et au XXIe siècle, ce haut lieu du patrimoine local expose aujourd’hui de l’art contemporain. La chapelle est inscrite au titre des Monuments historiques depuis 1926. En voiture depuis Paris : A13/A12/N10 sortie Élancourt/Commanderie Depuis la Gare SNCF de La Verrière : Bus 402, arrêt Chapelle de La Villedieu

Concert

Daniel Huchon / Musée de la ville – SQY