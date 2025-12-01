Démonstration de création de vitrail Reuilly

Démonstration de création de vitrail

Maison de Reuilly Reuilly Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 15:00:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

La Maison de Reuilly est ravie de vous convier à une démonstration artistique unique, où l’art du vitrail sera mis à l’honneur.

Madame Céline Laversin-Péala, artiste-auteure passionnée par la méthode Tiffany, vous fera découvrir les secrets de la création d’un vitrail. Elle partagera son savoir-faire et sa fascination pour le jeu des couleurs, des textures et de la lumière à travers le verre. Une occasion privilégiée de voir naître sous vos yeux une œuvre d’art lumineuse ! .

Maison de Reuilly Reuilly 36260 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 49 10 47 maisondereuilly@reuilly.fr

La Maison de Reuilly is delighted to invite you to a unique artistic demonstration, featuring the art of stained glass.

