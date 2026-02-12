Démonstration de cuisine Viré-en-Champagne

Démonstration de cuisine

24 Rue Principale Viré-en-Champagne Sarthe

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 14:00:00

fin : 2026-03-21 18:00:00

Date(s) :

2026-03-21

C’est bientôt Paques

démonstration de cuisine sur le thème de Pâques recettes pour vos apéros et dessert de Pâques .

24 Rue Principale Viré-en-Champagne 72350 Sarthe Pays de la Loire +33 6 70 54 22 98 fourmontlouise@gmail.com

English :

Easter is coming

