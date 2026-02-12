Démonstration de cuisine Viré-en-Champagne
Démonstration de cuisine Viré-en-Champagne samedi 21 mars 2026.
Démonstration de cuisine
24 Rue Principale Viré-en-Champagne Sarthe
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2026-03-21 14:00:00
fin : 2026-03-21 18:00:00
2026-03-21
C’est bientôt Paques
démonstration de cuisine sur le thème de Pâques recettes pour vos apéros et dessert de Pâques .
24 Rue Principale Viré-en-Champagne 72350 Sarthe Pays de la Loire +33 6 70 54 22 98 fourmontlouise@gmail.com
English :
Easter is coming
L’événement Démonstration de cuisine Viré-en-Champagne a été mis à jour le 2026-02-12 par CDT72