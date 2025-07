Démonstration de danse country rue d’Hastings Dives-sur-Mer

Démonstration de danse country rue d’Hastings Dives-sur-Mer dimanche 27 juillet 2025.

Démonstration de danse country

rue d’Hastings Village d’art Guillaume le Conquérant Dives-sur-Mer Calvados

Début : 2025-07-27 14:00:00

fin : 2025-07-27 17:30:00

2025-07-27

Venez profiter de démonstration de danse country dans le cadre atypique du village d’art Guillaume le Conquérant.

C’est aussi l’occasion de découvrir les boutiques et les restaurants.

rue d’Hastings Village d’art Guillaume le Conquérant Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 31 91 24 66 dives@normandie-paysdauge.fr

English : Démonstration de danse country

Come and enjoy a country dance demonstration in the unusual setting of the William the Conqueror art village.

It’s also an opportunity to discover the stores and restaurants.

German : Démonstration de danse country

Genießen Sie eine Vorführung von Country Dance in der atypischen Umgebung des Kunstdorfes Wilhelm der Eroberer.

Es ist auch eine gute Gelegenheit, die Boutiquen und Restaurants zu entdecken.

Italiano :

Venite a godervi una dimostrazione di danza country nell’insolita cornice del villaggio artistico di Guglielmo il Conquistatore.

È anche un’occasione per scoprire i negozi e i ristoranti.

Espanol :

Venga a disfrutar de una demostración de baile country en el insólito marco del pueblo artístico de Guillermo el Conquistador.

También es una oportunidad para descubrir las tiendas y restaurantes.

L’événement Démonstration de danse country Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2025-07-16 par OT Normandie Cabourg Pays d’Auge