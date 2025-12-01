Démonstration de danse country Place Général de Gaulle Granville
Démonstration de danse country Place Général de Gaulle Granville dimanche 14 décembre 2025.
Démonstration de danse country
Place Général de Gaulle Au marché de Noël Granville Manche
Début : 2025-12-14 16:30:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
2025-12-14
Par l’association Sea Land Country, suivie d’une initiation gratuite à la danse en ligne. .
Place Général de Gaulle Au marché de Noël Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 30 29
