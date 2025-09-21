Démonstration de dentelle à la main Cité de la dentelle et de la mode Calais

Démonstration de dentelle à la main Dimanche 21 septembre, 10h00, 14h00 Cité de la dentelle et de la mode Pas-de-Calais

Galerie dentelle à la main et galerie contemporaine

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T13:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Envie de découvrir la dentelle à la main ? Avec Isabelle Gruson, formatrice dentellière et des participant.es aux ateliers de dentelle à la main, assistez en direct à des démonstrations. Les techniques de dentelle aux fuseaux et à l’aiguille n’aura plus de secret pour vous.

Cité de la dentelle et de la mode 135 Quai du Commerce, 62100 Calais, France Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321004230 https://www.cite-dentelle.fr La Cité de la dentelle et de la mode est un lieu de mode incontournable. Dans sa galerie des expositions, elle présente des couturiers qui ont marqué l’histoire ou des créateurs de grande importance pour les arts de la mode (Hubert de Givenchy, Cristóbal Balenciaga…). La Cité de la dentelle propose des activités culturelles variées à faire entre amis, en famille ou en groupe. Les professionnels du textile et de la mode peuvent bénéficier d’un accueil adapté. Installé en cœur de ville, le musée offre par ailleurs de multiples services : auditorium, restaurant et boutique, centre de documentation et d’archives. De façon exceptionnelle pour un musée, la Cité de la dentelle et de la mode héberge le Centre de formation des apprentis des métiers de la dentelle qui forme les futurs professionnels du secteur. Une partie de l’enseignement technique se déroule de façon très ponctuelle dans les galeries de visite du musée. Gare de Calais Ville ou Calais Frethun (puis navette jusque Calais Ville)

Journées européennes du patrimoine 2025

