Démonstration de dentelle Musée de Normandie Caen
Démonstration de dentelle Musée de Normandie Caen dimanche 23 novembre 2025.
Démonstration de dentelle
Musée de Normandie Château Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23 14:00:00
fin : 2025-11-23 18:00:00
Date(s) :
2025-11-23
Démonstration de dentelles aux fuseaux dans les salles du parcours permanent, en partenariat avec l’association Dentelles et blondes de Caen et Courseulles-sur-mer.
Démonstration de dentelles aux fuseaux dans les salles du parcours permanent, en partenariat avec l’association Dentelles et blondes de Caen et Courseulles-sur-mer. En regard des collections du musée, les dentellières partagent leur passion pour cet artisanat d’art dont elles maintiennent le savoir-faire minutieux.
Animation en continu incluse dans le billet d’entrée. .
Musée de Normandie Château Caen 14000 Calvados Normandie
English : Démonstration de dentelle
Demonstration of bobbin lace-making in the permanent exhibition rooms, in partnership with the Dentelles et Blondes association of Caen and Courseulles-sur-mer.
German : Démonstration de dentelle
Demonstration von Klöppelspitzen in den Sälen des ständigen Rundgangs, in Zusammenarbeit mit dem Verein Dentelles et blondes de Caen et Courseulles-sur-mer.
Italiano :
Dimostrazione di merletto a fuselli nelle sale dell’esposizione permanente, in collaborazione con l’associazione Dentelles et Blondes di Caen e Courseulles-sur-mer.
Espanol :
Demostración de encaje de bolillos en las salas de la exposición permanente, en colaboración con la asociación Dentelles et Blondes de Caen y Courseulles-sur-mer.
L’événement Démonstration de dentelle Caen a été mis à jour le 2025-11-01 par Calvados Attractivité