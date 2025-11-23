Démonstration de dentelle Musée de Normandie Caen

Démonstration de dentelle

Musée de Normandie Château Caen Calvados

Début : 2025-11-23 14:00:00

fin : 2025-11-23 18:00:00

2025-11-23

Démonstration de dentelles aux fuseaux dans les salles du parcours permanent, en partenariat avec l’association Dentelles et blondes de Caen et Courseulles-sur-mer. En regard des collections du musée, les dentellières partagent leur passion pour cet artisanat d’art dont elles maintiennent le savoir-faire minutieux.

Animation en continu incluse dans le billet d’entrée. .

Musée de Normandie Château Caen 14000 Calvados Normandie

English : Démonstration de dentelle

Demonstration of bobbin lace-making in the permanent exhibition rooms, in partnership with the Dentelles et Blondes association of Caen and Courseulles-sur-mer.

German : Démonstration de dentelle

Demonstration von Klöppelspitzen in den Sälen des ständigen Rundgangs, in Zusammenarbeit mit dem Verein Dentelles et blondes de Caen et Courseulles-sur-mer.

Italiano :

Dimostrazione di merletto a fuselli nelle sale dell’esposizione permanente, in collaborazione con l’associazione Dentelles et Blondes di Caen e Courseulles-sur-mer.

Espanol :

Demostración de encaje de bolillos en las salas de la exposición permanente, en colaboración con la asociación Dentelles et Blondes de Caen y Courseulles-sur-mer.

