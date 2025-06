Démonstration de dentelle Moudeyres 9 juillet 2025 07:00

Haute-Loire

Démonstration de dentelle Site de l’écomusée de la Ferme Perrel Moudeyres Haute-Loire

Début : Mercredi 2025-07-09

fin : 2025-07-23

2025-07-09

2025-07-23

Rendez-vous cet été à Moudeyres à l’écomusée de la ferme Perrel.

Démonstration de dentelle, avec les « petites mains » de Chadron. Accès libre et gratuit.

Vente sur place d’objets en dentelle au profit de la lutte contre le cancer.

Site de l’écomusée de la Ferme Perrel

Moudeyres 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 60 90 75 34 aquarelly43@gmail.com

English :

See you this summer in Moudeyres at the Perrel farm eco-museum.

Lace-making demonstration by Chadron’s « petites mains ». Free admission.

On-site sale of lace items in aid of the fight against cancer.

German :

Treffen Sie sich diesen Sommer in Moudeyres im Ecomusée de la ferme Perrel.

Vorführung von Spitzen, mit den « petites mains » aus Chadron. Freier und kostenloser Zugang.

Verkauf von Spitzenobjekten vor Ort zugunsten der Krebsbekämpfung.

Italiano :

Ci vediamo quest’estate a Moudeyres presso l’ecomuseo della fattoria Perrel.

Dimostrazione di lavorazione del pizzo con le « petites mains » di Chadron. Ingresso libero.

Vendita in loco di oggetti in pizzo a favore della lotta contro il cancro.

Espanol :

Nos vemos este verano en Moudeyres, en el ecomuseo de la granja Perrel.

Demostración de encajeras, con las « petites mains » de Chadron. Entrada gratuita.

Venta in situ de artículos de encaje a beneficio de la lucha contra el cáncer.

