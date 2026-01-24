Démonstration de fabrication de fromage par un producteur

Maison de La Pierre Arette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24

fin : 2026-02-24

Date(s) :

2026-02-24

L’exploitation de la famille Libarle-Laborde se situe sur les hauteurs du village d’Arette. Depuis plusieurs générations, cette famille fabrique du fromage fermier au lait cru de manière artisanale (brebis, vache et mixte). C’est un fromage de qualité, de tradition et de caractère qui porte la marque du berger et celle de l’alimentation du troupeau.

Les saveurs des fromages varient suivant les saisons. L’été, Joseph, transhume à la Pierre Saint-Martin avec son troupeau de brebis de race basco béarnaise et ses vaches. Des journées bien remplies entre les deux traites quotidiennes des troupeaux, la fabrication du fromage, la surveillance du troupeau sur l’estive et l’affinage du fromage.

En juillet et août, Joseph vous accueille dans sa cabane le mardi matin et fabrique le fromage.

En hiver, il vient le fabriquer devant l’Office de Tourisme (vacances de Noël et février). .

Maison de La Pierre Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 66 20 09

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Démonstration de fabrication de fromage par un producteur

L’événement Démonstration de fabrication de fromage par un producteur Arette a été mis à jour le 2026-01-22 par Office de Tourisme du Haut-Béarn