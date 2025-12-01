Démonstration de fabrication de perles de verre au chalumeau SB Créatrice de bijoux La Vineuse sur Fregande

Démonstration de fabrication de perles de verre au chalumeau

SB Créatrice de bijoux Crocaloges La Vineuse sur Fregande Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 11:00:00

fin : 2025-12-14 12:00:00

Date(s) :

2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14

Démonstration de création de perles de verre au chalumeau lors de l’exposition vente d’artisanat d’art Merveilles d’Ateliers j’aurai le plaisir de vous faire découvrir la magie de la fonte du verre au chalumeau et la création de perles en verre. .

SB Créatrice de bijoux Crocaloges La Vineuse sur Fregande 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté https://www.facebook.com/SBcreatricedebijoux

English : Démonstration de fabrication de perles de verre au chalumeau

L’événement Démonstration de fabrication de perles de verre au chalumeau La Vineuse sur Fregande a été mis à jour le 2025-12-08 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)