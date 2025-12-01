Démonstration de fabrication de perles de verre au chalumeau SB Créatrice de bijoux La Vineuse sur Fregande
SB Créatrice de bijoux Crocaloges La Vineuse sur Fregande Saône-et-Loire
Début : 2025-12-12 11:00:00
fin : 2025-12-14 12:00:00
2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14
Démonstration de création de perles de verre au chalumeau lors de l’exposition vente d’artisanat d’art Merveilles d’Ateliers j’aurai le plaisir de vous faire découvrir la magie de la fonte du verre au chalumeau et la création de perles en verre. .
SB Créatrice de bijoux Crocaloges La Vineuse sur Fregande 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté https://www.facebook.com/SBcreatricedebijoux
