Démonstration de fabrication de savons Bourgnac

Démonstration de fabrication de savons Bourgnac mardi 30 septembre 2025.

Démonstration de fabrication de savons

Savonnerie du moulin Bourgnac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-30

fin : 2025-09-30

Date(s) :

2025-09-30

Démonstration de fabrication de savons

Mar et Jeu 15h. Gratuit. Sur réservation

Savonnerie du moulin de Bourgnac 06 60 81 25 19 .

Savonnerie du moulin Bourgnac 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 81 25 19

English : Démonstration de fabrication de savons

German : Démonstration de fabrication de savons

Italiano :

Espanol : Démonstration de fabrication de savons

L’événement Démonstration de fabrication de savons Bourgnac a été mis à jour le 2025-08-13 par Vallée de l’Isle en Périgord