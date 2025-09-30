Démonstration de fabrication de savons Bourgnac
Démonstration de fabrication de savons Bourgnac mardi 30 septembre 2025.
Démonstration de fabrication de savons
Savonnerie du moulin Bourgnac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-30
fin : 2025-09-30
Date(s) :
2025-09-30
Démonstration de fabrication de savons
Mar et Jeu 15h. Gratuit. Sur réservation
Savonnerie du moulin de Bourgnac 06 60 81 25 19 .
Savonnerie du moulin Bourgnac 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 81 25 19
English : Démonstration de fabrication de savons
German : Démonstration de fabrication de savons
Italiano :
Espanol : Démonstration de fabrication de savons
L’événement Démonstration de fabrication de savons Bourgnac a été mis à jour le 2025-08-13 par Vallée de l’Isle en Périgord