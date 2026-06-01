Démonstration de fabrication d’un vitrail, Eglise de Coulans-sur-Lizon, Éternoz-Vallée-du-Lison

Démonstration de fabrication d’un vitrail Dimanche 20 septembre, 15h00 Eglise de Coulans-sur-Lizon Doubs

Maximum 50 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Assistez à une démontration de la fabrication d’un vitrail par le vitrailliste chargé de la rénovation de la sacristie.

Eglise de Coulans-sur-Lizon 2 rue principale, 25330 Coulans-sur-Lizon Éternoz-Vallée-du-Lison 25330 Coulans-sur-Lizon Doubs Bourgogne-Franche-Comté 06 79 43 12 35 Parking devant l’église

Démontration de la fabrication d’un vitrail par le vitrailliste chargé de la rénovation de la sacristie

© Louis Berion