Démonstration de fabrication d’une chaussure artisanale au musée de la Chaussure Musée de la chaussure Romans-sur-Isère

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

L’association des Anciens du Cuir et de la Chaussure ( ACCRP) partage toutes les étapes de réalisation d’une chaussure artisanale.

Musée de la chaussure Rue Bistour, 26100 Romans-sur-Isère, France Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 0475055181 https://www.museedelachaussure.fr Ancien couvent construit du XVIIe au XIXe siècles, agrémenté de jardins à la française.

@Ville de Romans