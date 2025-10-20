Démonstration de fabrication d’une perle Musée de Préhistoire Carnac

Démonstration de fabrication d’une perle Musée de Préhistoire Carnac lundi 20 octobre 2025.

Démonstration de fabrication d’une perle

Musée de Préhistoire 10 Place de la Chapelle Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-20

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-20 2025-10-27

Les médiateurs du musée vous donnent rendez-vous pour assister à la fabrication d’une perle et vous dévoiler les techniques ingénieuses

développées par nos ancêtres de la Préhistoire. Durée 20 à 30 min.

Tarif inclus dans la visite libre. .

Musée de Préhistoire 10 Place de la Chapelle Carnac 56340 Morbihan Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Démonstration de fabrication d’une perle Carnac a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon