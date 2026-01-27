Informations pratiques

Pithiviers

Démonstration de filage du verre au jardin personnel d’André Eve

28 Faubourg d’Orléans Pithiviers Loiret

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-03

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Découvrez le filage du verre de Murano au chalumeau avec Danièle Malon, artisane verrière. Démonstrations, échanges et présentation de créations inspirées du monde végétal au Jardin personnel d’André Eve.

Au Jardin personnel d’André Eve, le végétal dialogue aussi avec les métiers d’art.

Danièle Malon, artisane verrière du Vitrail du Ti Dragon, invite les visiteurs à découvrir le filage du verre de Murano au chalumeau. Tout au long de la journée, elle présentera les gestes, les outils et les techniques permettant de transformer le verre sous l’action de la flamme.

Sous les yeux du public naîtront notamment des roses et des fleurs en verre inspirées du monde végétal. Cette rencontre sera également l’occasion d’échanger avec l’artisane autour de son métier et de découvrir ses créations.

Une sélection de pièces en verre sera présentée à la vente dans la boutique du jardin. 7 .

28 Faubourg d’Orléans Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 70 68 61 37 contact@amisdandreeve.fr

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English :

Discover Murano glassblowing with a torch with Danielle Malon, a glass artisan. Demonstrations, discussions, and a presentation of creations inspired by the plant world at André Eve’s private garden.

L’événement Démonstration de filage du verre au jardin personnel d’André Eve Pithiviers a été mis à jour le 2026-09-11 par ADRT45