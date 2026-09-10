Démonstration de forgeage de lames et garnitures de fourreaux, Maison de la manufacture d’armes blanches, Klingenthal

Informations pratiques

Démonstration de forgeage de lames et garnitures de fourreaux Dimanche 20 septembre, 14h00 Maison de la manufacture d’armes blanches Bas-Rhin

Adulte : 3€. Enfant : gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Partez à la découverte de l’univers de la forge, au cœur de la vallée des Lames, à la Maison de la Manufacture d’Armes Blanches du Klingenthal. Tout au long de l’après-midi, les visiteurs pourront assister à des démonstrations uniques de fabrication d’un dard de fourreau ou d’une lame de sabre.

L’occasion de mieux comprendre les gestes traditionnels des anciens ouvriers, ainsi que les techniques d’affinage de l’acier et d’assemblage des garnitures.

Infos : maisondelamanufacture@orange.fr

Maison de la manufacture d’armes blanches 2 rue de l’École, 67530 Klingenthal Klingenthal 67530 Bas-Rhin Grand Est 03 88 95 95 28 http://www.klingenthal.fr [{« link »: « mailto:maisondelamanufacture@orange.fr »}] La manufacture de Klingenthal a été fondée en 1730 par lettres patentes de Louis XV, pour répondre au besoin d’indépendance dans la fabrication d’armes blanches.

Située dans la vallée de l’Ehn, elle marque la naissance du village de Klingenthal.

Aujourd’hui, la Maison de la Manufacture propose une immersion dans l’histoire industrielle et militaire : ambiance des ateliers d’autrefois, démonstration de forge, collection unique d’armes blanches, outils, cuirasses, et exploration du village et de son réseau hydraulique.

Partez à la découverte de l’univers de la forge, au cœur de la vallée des Lames, à la Maison de la Manufacture d’Armes Blanches du Klingenthal. Tout au long de l’après-midi, les visiteurs pourront à …

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