Démonstration de French Cancan Auditorium Francis Poulenc Brive-la-Gaillarde

Démonstration de French Cancan Auditorium Francis Poulenc Brive-la-Gaillarde dimanche 21 septembre 2025.

Démonstration de French Cancan Dimanche 21 septembre, 16h15 Auditorium Francis Poulenc Corrèze

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T16:15:00 – 2025-09-21T16:30:00

Fin : 2025-09-21T16:15:00 – 2025-09-21T16:30:00

Démonstration de French Cancan par les Swings

Par l’Association Marcel & Cie

Plumes, jupons et énergie débordante !

Les Swings, troupe de l’association Marcel & Cie, vous proposent une démonstration endiablée de French Cancan, emblème de la fête et de la tradition des cabarets parisiens.

Un spectacle rythmé et haut en couleurs, à ne pas manquer pour replonger dans l’esprit festif de la Belle Époque !

Auditorium Francis Poulenc Rue Massénat, 19100 Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

Démonstration de French Cancan par les Swings