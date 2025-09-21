Démonstration de French Cancan Auditorium Francis Poulenc Brive-la-Gaillarde
Démonstration de French Cancan Dimanche 21 septembre, 16h15 Auditorium Francis Poulenc Corrèze
Gratuit. Sans réservation.
Début : 2025-09-21T16:15:00 – 2025-09-21T16:30:00
Démonstration de French Cancan par les Swings
Par l’Association Marcel & Cie
Plumes, jupons et énergie débordante !
Les Swings, troupe de l’association Marcel & Cie, vous proposent une démonstration endiablée de French Cancan, emblème de la fête et de la tradition des cabarets parisiens.
Un spectacle rythmé et haut en couleurs, à ne pas manquer pour replonger dans l’esprit festif de la Belle Époque !
Auditorium Francis Poulenc Rue Massénat, 19100 Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
