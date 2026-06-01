Démonstration de gemmage Conservatoire des Landes de Gascogne Sanguinet mardi 16 juin 2026.

Sanguinet

Démonstration de gemmage

Conservatoire des Landes de Gascogne Avenue de Parentis Sanguinet Landes

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 09:30:00

fin : 2026-08-04 10:30:00

Date(s) :

2026-06-16 2026-06-23 2026-06-30 2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25 2026-09-01 2026-09-08 2026-09-15 2026-09-22 2026-09-29 2026-10-06 2026-10-13 2026-10-20 2026-10-27

Le Conservatoire des Landes de Sanguinet vous fait revivre un sentier de découverte sur le gemmage. Nos gemmeurs sont des professionnels qui ont à cœur de partager leur savoir-faire et de témoigner d’une activité emblématique de la culture landaise.

Ils vous montreront les gestes authentiques de la production de résine et vous plongerez au cœur de la société traditionnelle landaise. Au cours d’une visite d’une heure trente, vous découvrirez aussi les noms et usages des produits issus de la résine.

Réservation obligatoire avec billetterie en ligne ou à l’Office de Tourisme.

Pour les visites de groupe, contacter directement le Conservatoire des Landes de Gascogne. .

Conservatoire des Landes de Gascogne Avenue de Parentis Sanguinet 40460 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Démonstration de gemmage

L’événement Démonstration de gemmage Sanguinet a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Grands Lacs