Démonstration de greffage avec Michel Hamelin Cidrerie Kerné Pouldreuzic

Démonstration de greffage avec Michel Hamelin

Cidrerie Kerné 37 Mesmeur Pouldreuzic Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Passionné d’arboriculture et d’horticulture et voulant préserver les parfums des variétés anciennes de pommes il s’est lancé dans la création d’un verger conservatoire. Au fil du temps, il s’est forgé une solide expérience de greffage, lors de cette démonstration il proposera d’apprendre à réaliser les greffes les plus simples et les plus pratiquées la greffe en fente, en couronne, à l’anglaise simple et compliquée, ou encore à l’écusson.

Lors de cette animation, repartez gratuitement avec des greffons de pommiers plus d’une dizaine de variétés proposées. .

Cidrerie Kerné 37 Mesmeur Pouldreuzic 29710 Finistère Bretagne +33 2 98 54 41 86

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Démonstration de greffage avec Michel Hamelin Pouldreuzic a été mis à jour le 2026-01-08 par OT Destination Pays Bigouden