Démonstration de jardinage au naturel Saulgé samedi 11 octobre 2025.

Lieu-dit Les Vallées Saulgé Vienne

Le Jardin forestier des Vallées ouvre ses portes au groupe jardin de la LPO pour une après-midi d’ateliers sur le jardinage au naturel.

Au programme, visite guidée de 4 ateliers thématiques

• Accueillir la biodiversité au jardin

• Avoir un sol vivant

• Faire son compost et ses produits fermentés

• Faire face au changement climatique

En complément, point info nature et jardin expositions, jeux pour tous, ouvrages en consultation, etc.

Verre de l’amitié pour clore la journée.

Dans le prolongement de la démonstration, ne manquez pas la causerie côté jardin (vendredi 17 octobre à 19h30 à la mairie de Saulgé), pour un temps d’échange, ouvert à tous, sur le jardinage au naturel où chacun peut venir poser des questions pour approfondir un thème ou apporter son expérience personnelle. .

Lieu-dit Les Vallées Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 98 07 27 marion.charge@lpo.fr

