Démonstration de Karaté et Full Contact
Complexe sportif de l'Espigoulier
Mouriès
21 juin 2025 10:00

Bouches-du-Rhône

Démonstration de Karaté et Full Contact Samedi 21 juin 2025 le samedi à partir de 10h. Complexe sportif de l’Espigoulier Avenue des Alpilles Mouriès Bouches-du-Rhône

Début : Samedi 2025-06-21 10:00:00

Assistez à une démonstration de karaté le samedi 21 juin à partir de 10h au Complexe sportif de l’Espigoulier à Mouriès !Familles

Le Mouriès Karaté Club vous propose une démonstration de ses activités de Karaté et Full Contact de la saison 2024-2025 !



Rendez-vous à la Salle Multi-Activités au Complexe sportif de l’Espigoulier pour découvrir cette discipline et ses valeurs.

Remise des ceintures aux élèves.

Un moment de convivialité sera proposé aux pratiquants et à leurs familles. .

Complexe sportif de l’Espigoulier Avenue des Alpilles

Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 34 61 78 37 karatemouries@gmail.com

English :

Attend a karate demonstration on Saturday 21 June from 10am at the Complexe sportif de l’Espigoulier in Mouriès!

German :

Erleben Sie am Samstag, den 21. Juni ab 10 Uhr eine Karatevorführung im Complexe sportif de l’Espigoulier in Mouriès!

Italiano :

Partecipate a una dimostrazione di karate sabato 21 giugno dalle ore 10 presso il Complexe sportif de l’Espigoulier a Mouriès!

Espanol :

Asista a una demostración de kárate el sábado 21 de junio a partir de las 10.00 h en el Complexe sportif de l’Espigoulier de Mouriès

