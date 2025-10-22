Démonstration de Kitchen-litho Kaysersberg Vignoble

Démonstration de Kitchen-litho Kaysersberg Vignoble mercredi 22 octobre 2025.

Démonstration de Kitchen-litho

101 Rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-10-22 10:30:00

fin : 2025-10-26 18:30:00

Date(s) :

2025-10-22

Un procédé de gravure au coca-cola sur papier aluminium. L’artiste vous montre comment fonctionne cette technique, la façon qu’elle a de l’utiliser pour explorer sa peau.

Dans le cadre de l’exposition impressions du vivant, paysages architecturaux , l’artiste Cécile Espinasse vous propose de découvrir la kitchen-litho, un procédé de gravure inventé par Emilion et qui adapte le principe de la lithographie (gravure sur pierre) avec des choses que l’on trouve dans sa cuisine papier aluminium, graisse, soda type coca-cola.

Cécile vous montrera comment fonctionne cette technique, et comment elle l’utilise pour explorer sa peau. Si vous le souhaitez, elle pourra prendre l’empreinte d’une partie de votre corps et l’imprimera en quelques exemplaires, que vous pourrez acquérir à prix libre. 0 .

101 Rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 7 49 98 54 41 cecile.espinasse@protonmail.com

English :

A Coca-Cola etching process on aluminum foil. The artist shows you how this technique works, and how she uses it to explore her skin.

German :

Ein Verfahren, bei dem mit Coca-Cola auf Aluminiumfolie geätzt wird. Die Künstlerin zeigt Ihnen, wie diese Technik funktioniert und wie sie sie einsetzt, um ihre Haut zu erforschen.

Italiano :

Un processo di incisione della Coca-Cola su foglio di alluminio. L’artista mostra come funziona questa tecnica e come la utilizza per esplorare la sua pelle.

Espanol :

Un proceso de grabado de Coca-Cola sobre papel de aluminio. La artista te muestra cómo funciona esta técnica y cómo la utiliza para explorar su piel.

L’événement Démonstration de Kitchen-litho Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2025-10-13 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg