Démonstration de la Cérémonie du thé avec l’association Matzukaké Médiathèque Mériadeck Bordeaux

Démonstration de la Cérémonie du thé avec l’association Matzukaké Médiathèque Mériadeck Bordeaux samedi 4 octobre 2025.

Démonstration de la Cérémonie du thé avec l’association Matzukaké Samedi 4 octobre, 20h30 Médiathèque Mériadeck Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T20:30:00 – 2025-10-04T21:30:00

Fin : 2025-10-04T20:30:00 – 2025-10-04T21:30:00

Viens découvrir cet art millénaire avec un maître : la cérémonie du thé, aussi appelée la Voie du thé (茶茶茶), est un rituel culturel et corégraphique japonais de préparation et de service du matcha inoubliable !

Médiathèque Mériadeck 85 Cours Maréchal Juin, 33000 Bordeaux, France Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 0556103000 https://bibliotheque.bordeaux.f La bibliothèque Mériadeck abrite plus d’un million de documents, dont plus de 250 000 livres d’étude, 300 000 documents à emprunter, mais aussi des fonds rares, précieux et anciens de la ville, soit 300 000 livres, estampes et manuscrits, dont le plus ancien remonte au VIIIe siècle ! Ce fonds, d’une richesse exceptionnelle, place la bibliothèque de Bordeaux au premier rang des bibliothèques de France, à côté d’autres prestigieuses bibliothèques.

L’espace Diderot de la bibliothèque Mériadeck offre un accueil personnalisé aux personnes en situation de handicap. Tram ligne A, station Hôtel de Police. Parc de stationnement du 8 mai 1945 (payant). Parc de stationnement pour les 2 roues au pied de la bibliothèque. Place de stationnement pour handicapés à l’entrée, cours du Mal Juin.

Viens découvrir cet art millénaire avec un maître : la cérémonie du thé, aussi appelée la _Voie du thé_ (茶茶茶), est un rituel culturel et corégraphique japonais de préparation et de service du matcha…

©roman-odintsov