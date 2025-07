Démonstration de la fabrication d’un parapluie Crépon

Démonstration de la fabrication d’un parapluie Crépon vendredi 1 août 2025.

Démonstration de la fabrication d’un parapluie

7 route de creully Crépon Calvados

Début : 2025-08-01 11:00:00

fin : 2025-08-22 12:00:00

2025-08-01 2025-08-08 2025-08-13 2025-08-22 2025-08-29

Venez nous rencontrer.

Vous découvrirez la fabrication d’un parapluie français.

Une visite insolite à faire seul ou en famille.

Début de la présentation à 11h chez H2o Parapluies.

Pensez à nous téléphoner pour réserver ?? 0231928961

7 route de creully Crépon 14480 Calvados Normandie +33 2 31 92 89 61 contact@h2oparapluies.com

English : Démonstration de la fabrication d’un parapluie

Come and meet us.

We’ll show you how a French umbrella is made.

An unusual visit for you and your family.

Presentation starts at 11 a.m. at H2o Parapluies.

Don’t forget to call us for reservations? 0231928961

German : Démonstration de la fabrication d’un parapluie

Kommen Sie und lernen Sie uns kennen.

Sie erfahren, wie ein französischer Regenschirm hergestellt wird.

Ein ungewöhnlicher Besuch, den Sie allein oder mit der Familie machen können.

Beginn der Präsentation um 11 Uhr bei H2o Parapluies.

Denken Sie daran, uns anzurufen, um zu reservieren?? 0231928961

Italiano :

Venite a conoscerci.

Vi mostreremo come viene realizzato un ombrello francese.

È una visita insolita che potete fare da soli o con la vostra famiglia.

La presentazione inizia alle 11 presso H2o Parapluies.

Non dimenticate di telefonarci per prenotare? 0231928961

Espanol :

Venga a conocernos.

Le mostraremos cómo se fabrica un paraguas francés.

Es una visita insólita que puede hacer solo o en familia.

La presentación empieza a las 11 de la mañana en H2o Parapluies.

No olvide llamarnos para reservar 0231928961

L’événement Démonstration de la fabrication d’un parapluie Crépon a été mis à jour le 2025-07-25 par Calvados Attractivité