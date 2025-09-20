Démonstration de la technique du vitrail Centre international du Vitrail – CIV Chartres

Tarif réduit unique : 5,50 euros par personne – entrée au musée du Vitrail et démonstration aux horaires indiqués.

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Libre visite du musée du vitrail et démonstration publique en atelier des techniques du vitrail, anciennes et contemporaines.

Centre international du Vitrail – CIV 5, rue du Cardinal-Pie 28000 Chartres Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 21 65 72 http://centre-vitrail.org Le centre international du Vitrail, installé dans l’un des plus remarquables celliers gothiques de France, a pour vocation de faire connaître l’art du vitrail par l’organisation d’expositions, de formations, de conférences et d’animations, par la publication et la diffusion d’ouvrages sur le vitrail.

