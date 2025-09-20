Démonstration de la technique Tiffany EGLISE SAINT-FOLQUIN Pitgam

Démonstration de la technique Tiffany EGLISE SAINT-FOLQUIN Pitgam samedi 20 septembre 2025.

Démonstration de la technique Tiffany 20 et 21 septembre EGLISE SAINT-FOLQUIN Nord

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Démonstration de la technique Tiffany

Pendant les Journées du Patrimoine, les bénévoles de l’Association 1072 vous proposent une démonstration originale autour du verre.

Ils réaliseront, sous vos yeux, l’assemblage de pièces de verre coloré en utilisant la technique Tiffany, un savoir-faire artisanal qui consiste à sertir chaque morceau avec du cuivre avant de les souder à l’étain.

Cette démonstration vous permettra de découvrir les différentes étapes de ce travail minutieux et d’admirer la finesse et la précision nécessaires à la création d’objets en verre décoratif.

EGLISE SAINT-FOLQUIN rue de l’eglise Pitgam Pitgam 59284 Nord Hauts-de-France L’église Saint-Folquin de Pitgam est l’un des joyaux du patrimoine flamand. Ses origines remontent au XIᵉ siècle, avec une architecture d’hallekerque (église-halle) typique de la région. Remaniée aux XVe et XVIIe siècles après les guerres, elle abrite aujourd’hui un mobilier remarquable : retables baroques, confessionnaux, chaire et buffet d’orgues. Véritable témoin de l’histoire locale, elle continue de vivre grâce aux visites, aux animations culturelles et à l’action de l’association 1072 qui œuvre à sa sauvegarde.

Journées européennes du patrimoine 2025

@ASSOCIATION 1072