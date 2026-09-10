Démonstration de l’aquarelliste Annie Turpin, Domaine de Champgrenon, Charnay-lès-Mâcon

Informations pratiques

Démonstration de l’aquarelliste Annie Turpin Dimanche 20 septembre, 09h00 Domaine de Champgrenon Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Passionnée de patrimoine, Annie Turpin, aquarelliste, enrichit son carnet de voyage d’une nouvelle étape au Domaine de Champgrenon. Venez à sa rencontre en plein travail et découvrez ses réalisations

Domaine de Champgrenon 71850 Charnay-lès-Mâcon Charnay-lès-Mâcon 71850 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 34 66 16 https://www.charnay-les-macon.fr/ https://www.instagram.com/ville_de_charnay/;https://www.facebook.com/mairie.charnay/ Parc paysager de 17 hectares, le Domaine de Champgrenon est le témoin d’une riche histoire. Depuis son acquisition par la commune en 1996, il a fait l’objet de nombreuses restaurations. Parmi elles, l’ancienne porte d’entrée et son pavillon datant du XVIIe siècle ainsi qu’une glacière de type butte, érigée au XIXe siècle sous l’égide du Comte de Rambuteau, chambellan de Napoléon Ier et préfet de la Seine, alors propriétaire du Domaine. Les bâtiments de ferme ont été réaménagés pour accueillir une ancienne huilerie ouverte à la visite. En 2011, une cadole de vigneron prend place au cœur des vignes. Lieu de patrimoine, le Domaine devient l’été un théâtre de plein air animé par des rendez-vous culturels et festifs. Parkings à proximité

Passionnée de patrimoine, Annie Turpin, aquarelliste, enrichit son carnet de voyage d’une nouvelle étape au Domaine de Champgrenon. Venez à sa rencontre en plein travail et découvrez ses réalisations

©DR