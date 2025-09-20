Démonstration de l’atelier de confection du mouchoir rouge Musée du textile et de la mode Cholet

Démonstration de l’atelier de confection du mouchoir rouge Musée du textile et de la mode Cholet samedi 20 septembre 2025.

La confection du mouchoir rouge dont la toile est tissée au coeur du musée du Textile et de la Mode est assurée par l’ESATCO de l’ADAPEI 49.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les salariées déplaceront leurs machines le temps d’une matinée pour venir présenter leur travail au sein même de l’atelier de tissage du mouchoir.

Musée du textile et de la mode Rue du Docteur Roux, 49300 Cholet, France Cholet 49300 Cholet Maine-et-Loire Pays de la Loire 0272772250 https://collections-musees.cholet.fr Les fibres textiles, la filature, l’histoire du textile choletais. Démonstrations de tissage. L’accueil et le parking du musée se situent Avenue Marcel Chauchy. En bus : Ligne 4, arrêt Musée du Textile.

