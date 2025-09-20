Démonstration de locomobile à vapeur modèle réduit Forge de Thury Thury

Démonstration de locomobile à vapeur modèle réduit 20 et 21 septembre Forge de Thury Côte-d’Or

Entrée libre

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, rendez-vous à la forge de Thury pour découvrir un modèle réduit de locomobile à vapeur, qui sera mis en action devant le public, actionnant une batteuse, œuvre d’un tourneur des usines Guillet à Auxerre.

Forge de Thury 89520 Thury Thury 21340 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 07 89 27 99 56 https://thury.fr La forge du charron est entièrement fonctionnelle et animée par deux forgerons.

