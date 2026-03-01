Démonstration de manière noire Saint-Amand-Montrond

Démonstration de manière noire

Rue de la Tour Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-07 16:00:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Dans le cadre de l’exposition Double je(u), démonstration par Anne-Catherine de Cavel

Dans le cadre de l’exposition en cours, voici un RDV à ne pas manquer à la galerie, avec Anne-Catherine de Cavel.

C’est ce samedi à 16h et il est vivement conseillé de réserver ! .

Rue de la Tour Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 74 80 tourmorillon@gmail.com

English :

As part of the exhibition Double je(u), demonstration by Anne-Catherine de Cavel

