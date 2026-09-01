Informations pratiques

Granville

Démonstration de Matelotage

15 Bis Rue Lecampion Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 11:00:00

fin : 2026-09-26 12:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Design d’objets / Portes ouvertes/ matelotage/ Entrée libre.

Exposition, vente, démonstration de Matelotage.

Vent de Voyage transforme depuis 25 ans les voiles de bateaux en sacs et objets de décoration uniques, élégants et durables. L’idée d’origine vient de la tradition des marins, pionniers de l’upcycling, de récupérer les vieilles voiles pour en faire des cabas, des sacs à outils, des vareuses ou des pantalons, des draps, des torchons. A l’époque de la marine à voile, les voiles étaient en chanvre et en lin, puis en coton. Elles étaient tannées tous les ans pour durer plus longtemps. Vent de Voyage recycle les chutes des voileries et des fabricants de tissu à voiles. Les erreurs de teinture deviennent alors des motifs intéressants et design.

Vent de Voyage a également le souci du détail, des finitions personnalisées réalisées par la main, guidées par l’œil, une « façon » inspirée des voileries, des clins d’œil aux techniques du matelotage : couture d’empiècements en cuir à la main, tresses cousues en épissure avec une aiguille creuse…

Le savoir-faire artisanal est le résultat d’années de travail et de recherche.

Venez découvrir leur travail, démarche et échanger avec eux.

11h sur réservation.

Inscription à la boutique ou par téléphone au 07 68 34 49 60. .

15 Bis Rue Lecampion Granville 50400 Manche Normandie +33 6 14 89 37 76 pierre@ventdevoyage.com

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English : Démonstration de Matelotage

L’événement Démonstration de Matelotage Granville a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Granville Terre et Mer