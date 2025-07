Démonstration de modélisme naval Sélestat

Démonstration de modélisme naval Sélestat dimanche 7 septembre 2025.

Démonstration de modélisme naval

6 avenue Adrien Zeller Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-09-07 09:00:00

fin : 2025-09-07 18:00:00

Date(s) :

2025-09-07

Rencontre amicale de plusieurs clubs de la région et pays limitrophes afin de promouvoir le modélisme, organisée par le Modélisme Bateaux Club Sélestat

Rencontre amicale de plusieurs clubs de la région et pays limitrophes afin de promouvoir le modélisme. Démonstrations de différentes catégories de bateaux modèle réduit avec propulsion électrique, thermique, à vapeur, à voile.

Petite restauration sur place boissons, gâteaux, tarte flambée…

Organisé par le Modélisme Bateau Club de Sélestat 0 .

6 avenue Adrien Zeller Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 94 25 mosser.philippe@wanadoo.fr

English :

A friendly meeting of several clubs from the region and neighbouring countries to promote model making, organized by the Modélisme Bateaux Club Sélestat

German :

Freundschaftliches Treffen mehrerer Clubs aus der Region und angrenzenden Ländern zur Förderung des Modellbaus, organisiert vom Modélisme Bateaux Club Sélestat

Italiano :

Un incontro amichevole tra diversi club della regione e dei paesi limitrofi per promuovere il modellismo, organizzato dal Modélisme Bateaux Club Sélestat

Espanol :

Encuentro amistoso de varios clubes de la región y de los países vecinos para promover el modelismo, organizado por el Modélisme Bateaux Club Sélestat

L’événement Démonstration de modélisme naval Sélestat a été mis à jour le 2025-07-21 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme