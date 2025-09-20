Démonstration de moulin à maïs Espace culturel Héva La Possession

Démonstration de moulin à maïs Samedi 20 septembre, 09h00 Espace culturel Héva Réunion

Gratuit, nombre de places limité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T07:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-20T07:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Redécouvrez les pratiques d’antan autour du moulin à maïs. Un savoir-faire traditionnel autour d’un atelier et démonstration.

Espace culturel Héva 24 rue Evariste de Parny La Possession 97419 Réunion La Réunion 02 62 22 40 00 https://www.lapossession.re/ https://fr-fr.facebook.com/lapossession97419/ Changement de nom de la Médiathèque Héva qui devient Espace Culturel Héva

