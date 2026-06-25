AGENDA · Saint-Jean-Pied-de-Port
Démonstration de pelote basque à joko garbi Saint-Jean-Pied-de-Port
mercredi 1 juillet 2026 · Saint-Jean-Pied-de-Port
Informations pratiques
Saint-Jean-Pied-de-Port
Démonstration de pelote basque à joko garbi
Fronton Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 20:00:00
fin : 2026-07-01
Date(s) :
2026-07-01
Démonstration de pelote basque à joko garbi. .
Fronton Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 03 57
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English : Démonstration de pelote basque à joko garbi
L’événement Démonstration de pelote basque à joko garbi Saint-Jean-Pied-de-Port a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Pays Basque
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